В пригороды Баку пустят дополнительные экспресс-маршруты

Cамое главное для нас - это комфорт наших граждан. В села и поселки Баку будут пущены 5 дополнительных экспресс-линий. Об этом заявил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

"Целью новых экспресс-линий является предотвращение заторов пассажиров в пригороде Баку. В частности, выдача разрешений на пляжи увеличивает поток трафика в пригороды Баку. Должна быть обеспечена доступность общественного транспорта для всех граждан. Пассажирам также будут предоставлены большие автобусы", - сообщил он.