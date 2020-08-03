Гитара Элвиса Пресли продана за $1 миллион 320 тысяч

Отдел информации 18:38

Легендарный певец, который и после смерти продолжает зарабатывать деньги, снова стал точкой притяжения прессы. Инструмент марки Martin D-18, произведенный в 1942 году, был выставлен на аукцион. Король рок-н-ролла играл на ней в 1954-1956 годах. Организаторы торгов считают, что сумма, вырученная за гитару легенды, с одной стороны, большая, а с другой стороны, маленькая.

Большая, потому что больше за память о короле рока никто не заплатил. А маленькая, с точки зрения конечной цены продажи гитары Курта Кобейна, — за нее один из фанатов выложил рекордную сумму в более чем 6 миллионов долларов! Дело в том, что именно на ней Курт сыграл последний свой концерт перед смертью. Представители аукционного дома в описании раритета, которым владел Элвис Пресли, уточняют, что он приобрел эту гитару в O.K. Houck’s Piano Store в городе Мемфисе, рассчитавшись с магазином другим своим инструментом той же фирмы-изготовителя - Martin 000-18. Позже он сам декорировал корпус вновь приобретенной гитары собственноручно приклеенными буквами, составившими слово ELVIS. С годами буква S отпала, но это не помешало анонимному покупателю заплатить за шестиструнный инструмент более миллиона долларов. Ценность гитары в том, что Элвис сыграл на ней и записал множество своих ранних хитов, в том числе That Allright (Mama), Blue Moon of Kentucky, Good Rocking Tonight и другие.