Гитара Элвиса Пресли продана за $1 миллион 320 тысяч

Ценность гитары в том, что Элвис сыграл на ней и записал множество своих ранних хитов, в том числе That Allright (Mama), Blue Moon of Kentucky, Good Rocking Tonight и другие.

Представители аукционного дома в описании раритета, которым владел Элвис Пресли, уточняют, что он приобрел эту гитару в O.K. Houck’s Piano Store в городе Мемфисе, рассчитавшись с магазином другим своим инструментом той же фирмы-изготовителя - Martin 000-18.

Надо сказать, что слава Элвиса до сих пор в Соединенных Штатах непререкаема. Потому почти все его гитары хранятся в престижнейшем Metropolitain Museum of New Yourk на выставке Rock’n’Rooll Exibit. Там же, кстати, можно увидеть и барабанную установку с надписью The Beatles, инструменты других звезд рока разных времен.

Те, кто приобретает на аукционах не только инструменты великих музыкантов и певцов разных стилей, а также картины, скульптуры, не всегда являются фанатами. Богатые люди часто просто делают выгодные вложения. Ведь с годами эти вещи не становятся дешевле, а только растут в цене. И потраченный сегодня миллион, через десять лет может обернуться уже двузначной цифрой.

Ну, и еще, как считают некоторые борцы с отмыванием денег, покупка произведений искусства в последнее время стала именно легализацией нечестных денежных средств. Не зря известны случаи похищения из музеев и частных коллекций исторически ценных картин, которые осуществляют члены мафиозных кланов, в целях их последующей перепродажи.