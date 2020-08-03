Гитара Элвиса Пресли продана за $1 миллион 320 тысяч
Легендарный певец, который и после смерти продолжает зарабатывать деньги, снова стал точкой притяжения прессы. Инструмент марки Martin D-18, произведенный в 1942 году, был выставлен на аукцион. Король рок-н-ролла играл на ней в 1954-1956 годах.
Организаторы торгов считают, что сумма, вырученная за гитару легенды, с одной стороны, большая, а с другой стороны, маленькая.
Большая, потому что больше за память о короле рока никто не заплатил. А маленькая, с точки зрения конечной цены продажи гитары Курта Кобейна, — за нее один из фанатов выложил рекордную сумму в более чем 6 миллионов долларов! Дело в том, что именно на ней Курт сыграл последний свой концерт перед смертью.
Представители аукционного дома в описании раритета, которым владел Элвис Пресли, уточняют, что он приобрел эту гитару в O.K. Houck’s Piano Store в городе Мемфисе, рассчитавшись с магазином другим своим инструментом той же фирмы-изготовителя - Martin 000-18.
Позже он сам декорировал корпус вновь приобретенной гитары собственноручно приклеенными буквами, составившими слово ELVIS. С годами буква S отпала, но это не помешало анонимному покупателю заплатить за шестиструнный инструмент более миллиона долларов.
Ценность гитары в том, что Элвис сыграл на ней и записал множество своих ранних хитов, в том числе That Allright (Mama), Blue Moon of Kentucky, Good Rocking Tonight и другие.
Надо сказать, что слава Элвиса до сих пор в Соединенных Штатах непререкаема. Потому почти все его гитары хранятся в престижнейшем Metropolitain Museum of New Yourk на выставке Rock’n’Rooll Exibit. Там же, кстати, можно увидеть и барабанную установку с надписью The Beatles, инструменты других звезд рока разных времен.
Те, кто приобретает на аукционах не только инструменты великих музыкантов и певцов разных стилей, а также картины, скульптуры, не всегда являются фанатами. Богатые люди часто просто делают выгодные вложения. Ведь с годами эти вещи не становятся дешевле, а только растут в цене. И потраченный сегодня миллион, через десять лет может обернуться уже двузначной цифрой.
Ну, и еще, как считают некоторые борцы с отмыванием денег, покупка произведений искусства в последнее время стала именно легализацией нечестных денежных средств. Не зря известны случаи похищения из музеев и частных коллекций исторически ценных картин, которые осуществляют члены мафиозных кланов, в целях их последующей перепродажи.