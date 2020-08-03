Страны Евросоюза призвали больше не закрывать границы
Еврокомиссия призывает страны ЕС не ограничивать свободное передвижение внутри Евросоюза без крайней необходимости. Ранее власти Литвы допустили закрытие границ из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в мире.
«Мнение Еврокомиссии по этому вопросу не изменилось. Необходимо избегать возобновления неэффективных ограничений и внутреннего пограничного контроля ЕС, продвигаясь вперед», — сказал ТАСС представитель ЕК.
Внутренние границы, закрытые в марте, страны ЕС начали открывать в середине мая, внешние — с 1 июля. Их открытие происходит постепенно.