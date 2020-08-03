Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил свою обеспокоенность захватом лесопарка в центре Баку. Глава государства лично посетил парк и выступил со специальным заявлением: «Здесь имеется большой ограждённый участок, который уже разделен и выставляется на продажу. Поинтересовался, мне сообщили о том, кто его захватил, они не имеют никаких документов. Поэтому немедленно дал указание установить людей, допустивших это беззаконие, и привлечь их к ответственности, снести все ограждения и передать в распоряжение граждан красивый парк», - цитирует АзерТадж президента И.Алиева.

«Я был здесь некоторое время назад для участия в открытии надземного перехода и дал в то время указание капитально отремонтировать находящиеся здесь здания, потому что видел, что они уже устарели и их внешний вид не отвечает никаким стандартам. Поинтересовался, выяснилось, что и внутри эти здания находятся в очень плохом состоянии. Поэтому дал соответствующее указание о комплексном ремонте зданий. В то же время узнал, что здесь имеется большой ограждённый участок, который уже разделен и выставляется на продажу. Поинтересовался, мне сообщили, кто его захватил, у этих людей нет никаких документов. Поэтому немедленно дал указание установить людей, допустивших это беззаконие, и привлечь их к ответственности, снести все ограждения и передать в распоряжение граждан красивый парк», - сказал глава государства.

Как отметил президент Ильхам Алиев, одно из условий в то время заключалось в том, чтобы в парке были созданы все условия для проведения людьми своего досуга, чтобы парк был естественным.

«Здесь много высотных зданий, живут тысячи людей, надо создать внутри города небольшой лес. Поэтому здесь необходимо отдать максимальное предпочтение природному ландшафту. Естественно, здесь будут зоны отдыха, фитнеса, развлечений, скамейки. Но зеленые насаждения должны охватывать более широкую территорию, необходимо посадить деревья, чтобы люди приходили и могли с комфортом отдыхать, чтобы это стало большим вкладом в общее развитие нашего города. Считаю, что проект разработан очень хорошо, и предпочтение здесь отдается больше зеленым насаждениям. Поэтому уже сегодня необходимо начать практическую работу по созданию парка», - добавил он.