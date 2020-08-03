Российский МиГ-31 перехватил иностранный самолет-разведчик

Российский истребитель МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолета-разведчика над Баренцевым морем, сообщает РИА Новости.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной России, во вторник, 4 августа, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря был обнаружен самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии, приближающийся к государственной границе страны.

Иностранный самолет в итоге повернул от российской границы, а МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. В Минобороны РФ также подчеркнули, что полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами. Норвежский самолет-разведчик не нарушил государственные границы России.