Мощный взрыв в Бейруте: 6 погибших и сотни раненых видео; обновлено 21:10
По данным агентства Al Arabiya, взрывов было два, погибли по меньшей мере шесть человек, сотни получили ранения. Как сообщило Ливанское общество Красного Креста, десятки человек из разных районов города доставлены в больницы. При этом агентство Reuters сообщило о как минимум 10 погибших.
Согласно информации, обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы.
Причины взрыва пока не установлены. Телеканал Al Hadath не исключает, что по территории порта нанесли ракетный удар. По его сведениям, целью атаки, приписываемой ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения "Хезболлах".
Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL— Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020
#عاجل#لبنان: انفجار "كبير" في #مرفأ العاصمة #بيروت pic.twitter.com/W1tK48vCTC— المنبع الاخباري (@almanbae_news) August 4, 2020
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Мощный взрыв произошел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает ТАСС, взрыв сотряс жилые кварталы ливанской столицы. Некоторые жилые дома и офисы повреждены.
По предварительным данным, пострадали десятки человек.
Причины взрыва пока не установлены.
Телеканал Al Hadath не исключает, что по территории морского порта был нанесен ракетный удар. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что взрыв произошел на складе пиротехники.