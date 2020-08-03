Азербайджанским клубам грозит техническое поражение УЕФА предупреждает
Европейский футбольный союз (УЕФА) на своем сайте опубликовал специальные правила проведения квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21, в которых примут участие четыре азербайджанских клуба.
Напомним, что на данный момент в ряде городов и районов Азербайджана, в том числе в Баку и Сумгаите, действует запрет на проведение соревнований на открытом воздухе. И если в ближайшие пару дней Оперативный штаб при Кабинете министров не сделает исключение для футбольных команд, то организация домашних матчей с участием «Карабаха» (Лига чемпионов), «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаита» (Лига Европы) будет под угрозой.
Как известно, в связи с пандемией коронавируса все раунды квалификации будут состоять из одного матча, кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов. Хозяин будет определяться жеребьевкой, которая пройдет 9-го (Лига чемпионов) и 10-го августа (Лига Европы).
Перед каждой жеребьевкой УЕФА будет публиковать список всех известных ограничений на передвижение между странами. За двое суток до жеребьевки клубы должны проинформировать УЕФА об имеющихся ограничениях, проконсультировавшись перед этим с национальной федерацией. Если информация не поступит в необходимый срок, УЕФА будет считать список ограничений окончательным.
Если клуб не проинформирует УЕФА до полуночи за два дня до жеребьевки и не сможет из-за этого провести матч на домашней арене, то команде будет засчитано поражение со счетом 0:3.
Таким образом, всю информацию азербайджанские клубы должны предоставить УЕФА не позднее 6-7 августа.
Матчи, как правило, должны проходить на домашних аренах клубов. При наличии ограничений, которые не позволяют провести игру на домашней арене, клуб-хозяин должен предоставить альтернативное место проведения матча, которое может быть и в другой стране при условии отсутствия ограничений, мешающих проведению игры. Если принимающая сторона не обеспечит проведение матча на другом стадионе, команде-хозяину будет засчитано поражение 0:3.
В случае если УЕФА сочтет информацию об ограничениях от государственных властей неточной или сами ограничения недостаточными, организация может принять решение о переносе матча в другое место. Хозяева будут нести ответственность за проведение игры и будут нести расходы, связанные с ней. Если какая-то из команд откажется участвовать в матче, то ей будет засчитано поражение. Клубы имеют право договориться о проведении матча на нейтральном поле, если он будет сыгран в стране, входящей в УЕФА.
Если государственные власти введут новые ограничения уже после утверждения места проведения матча, это не будет приниматься во внимание. Поэтому, если провести игру на утвержденной арене не представляется возможным, хозяевам будет засчитано поражение 0:3. В случае отказа обоих клубов участвовать в матче, игра не проводится, а оба участника дисквалифицируются.
Напомним, что «Карабах» свой матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов должен провести 18 или 19 августа, а «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаит» должны стартовать в Лиге Европы 27 августа.