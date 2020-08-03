Европейский футбольный союз (УЕФА) на своем сайте опубликовал специальные правила проведения квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21, в которых примут участие четыре азербайджанских клуба.

Напомним, что на данный момент в ряде городов и районов Азербайджана, в том числе в Баку и Сумгаите, действует запрет на проведение соревнований на открытом воздухе. И если в ближайшие пару дней Оперативный штаб при Кабинете министров не сделает исключение для футбольных команд, то организация домашних матчей с участием «Карабаха» (Лига чемпионов), «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаита» (Лига Европы) будет под угрозой.

Как известно, в связи с пандемией коронавируса все раунды квалификации будут состоять из одного матча, кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов. Хозяин будет определяться жеребьевкой, которая пройдет 9-го (Лига чемпионов) и 10-го августа (Лига Европы).

Перед каждой жеребьевкой УЕФА будет публиковать список всех известных ограничений на передвижение между странами. За двое суток до жеребьевки клубы должны проинформировать УЕФА об имеющихся ограничениях, проконсультировавшись перед этим с национальной федерацией. Если информация не поступит в необходимый срок, УЕФА будет считать список ограничений окончательным.

Если клуб не проинформирует УЕФА до полуночи за два дня до жеребьевки и не сможет из-за этого провести матч на домашней арене, то команде будет засчитано поражение со счетом 0:3.

Таким образом, всю информацию азербайджанские клубы должны предоставить УЕФА не позднее 6-7 августа.