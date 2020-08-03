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В режиме видеоформата состоялось очередное совместное заседание Совета сотрудничества Национальной конфедерации работодателей и Государственного таможенного комитета. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, на заседании председательствовали первый заместитель председателя Госкомтаможни Исмаил Гусейнов и вице-президент Национальной конфедерации работодателей Вугар Аббасов.

В заседании приняли участие руководители известных компаний, входящих в Совет сотрудничества. Выступивший на мероприятии первый заместитель председателя Госкомтаможни Исмаил Гусейнов рассказал участникам о ситуации на таможенно-пропускных пунктах в связи с пандемией, о мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности цепочки товарных поставок. Исмаил Гусейнов отметил, что в настоящее время полностью контролируется санитарно-эпидемиологическая ситуация и предпринимаются все меры поддержки для сохранения экспортного и транзитного потенциала страны. По его словам, за предыдущий период были созданы необходимые условия для обеспечения продовольственной безопасности страны и свободного передвижения грузов.

Зампред Госкомтаможни заверил, что работы по упрощению таможенных процедур и обеспечению прозрачности будут продолжены и впредь. Он также отметил, что в ближайшее время будет еще более усовершенствована система «Зеленый коридор», а также подготовлены инновативные проекты, которые внесут вклад в еще большее упрощение таможенных услуг и развитие бизнес-среды. В свою очередь, вице-президент Национальной конфедерации работодателей Вугар Аббасов заявил, что реформы, проведенные в таможенной сфере, оказали серьезную поддержку развитию бизнеса в стране. Он также особо отметил удобство и прозрачность, обеспеченные благодаря системе «Зеленый коридор», и довел до сведения некоторые вопросы касательно таможенных процедур, которые беспокоят предпринимателей. Член правления холдинга Azərsun Саваш Узан выступил с предложением о том, чтобы таможенные инспекторы специализировались по отдельным сферам. Иными словами, чтобы таможенное оформление проводилось только по определенным товарным сегментам. По его словам, повторная экспертиза одних и тех же товаров приводит к задержке грузов.