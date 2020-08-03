Ильхам и Мехрибан Алиевы соболезнуют в связи со смертью Фаттаха Гейдарова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной известного общественного деятеля, депутата Милли Меджлиса, председателя Совета аксакалов Азербайджана Фаттаха Самед оглу Гейдарова, сообщает пресс-служба главы государства.

В некрологе говорится: «…Фаттах Гейдаров завоевал симпатию и уважение коллег благодаря высокой ответственности и чуткому отношению к людям. Как депутату Милли Меджлиса Азербайджанской Республики ему принадлежат заслуги в достижении успехов в сфере государственного строительства и формирования гражданского общества. ...Являясь председателем Совета аксакалов Азербайджана, он уделял особое внимание воспитанию подростков и молодежи в духе любви к Родине, верности национальной государственности, глубокого уважения к культурному наследию, духовно-нравственным ценностям, традициям и обычаям.

Он был удостоен высших наград независимой Азербайджанской Республики: в 2008 году был награжден орденом «Шохрат», в 2013 году – орденом «Шараф» и в 2018 году – орденом «Истиглал».

Память об известном общественном деятеле и искреннем человеке Фаттахе Самед оглу Гейдарове всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал».

Некролог также подписали Али Асадов, Сахиба Гафарова, Самир Нуриев, Али Ахмедов, Эльдар Азизов, Зияд Самедзаде, Эльдар Ибрагимов, Ахлиман Амирасланов, Теймур Буньядов, Судеиф Имамвердиев.