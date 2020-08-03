В отношении 82-летнего монарха-отца идет антикоррупционное расследование, бросающее тень и на власть сына. Правда, непонятно, как физическое отсутствие в стране снимет эту проблему. Хуан Карлос ведь не бежит, его представители заявили, что он будет всегда доступен для представителей испанской прокуратуры. Где бы обвиняемый ни находился, все детали дела будут в центре внимания отечественной прессы.

Хуан Карлос I накануне отправил Филиппу VI, который сейчас правит Испанией, письмо, в котором сообщил, что покидает страну, чтобы не мешать «спокойному и ответственному» правлению своего сына.

Пока совершенно непонятно, куда отправился бывший правитель. Сначала его видели будто бы на берегах португальской Ривьеры, где прошло его детство, потом якобы он отправился в Доминиканскую Республику, но не исключают, что осядет Бурбон в Новой Зеландии. Во всяком случае как-то он такую идею высказывал.

Прокуратура Испании расследует ряд дел, связанных с зарубежными счетами, оформленными на подставных лиц, но якобы находящихся под контролем Хуана Карлоса. В частности, его подозревают в получении 100 миллионов долларов на офшорный счет за участие в афере, связанной со строительством скоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой.

Все это очень грустная история, поскольку роль Хуана Карлоса I в возврате своей страны из международной изоляции, в которой она находилась при генерале Франко, и к экономическому процветанию из состояния глубокого упадка – огромна. Он правил 39 лет, с 1975 года, после смерти генерала Франко, и ему удалось осуществить переход от военной хунты к парламентской монархии мирным путем. В стране, где еще не зажили раны гражданской войны, сделать это было совсем не просто. Правда, по ходу в 1981 году пришлось подавить попытку военного переворота.

Хуан Карлос I был чрезвычайно популярен среди испанцев и за рубежом, но со временем любовь к роскоши подточила его безупречную репутацию. В 2014 году он отрекся от престола в пользу сына, после того, как случился скандал вокруг его поездки на охоту на слонов во время тяжелого экономического кризиса, а его дочь Кристина и зять оказались замешаны в коррупции.

Уголовные разбирательства вокруг отца заставили Филиппа VI отказаться этой весной от наследства и остановить выплаты государственного содержания Хуану Карлосу в почти 200 тысяч евро в год. Один из комментаторов сегодняшних новостей из Испании с грустью заметил, что если бы Хуан Карлос не дожил до своих нынешних лет, а по какой-то причине скончался 60-летним, его бы боготворили все последующие поколения испанцев, а так приходится с позором покидать собственную страну. Иногда смерть приходит к великим людям неоправданно поздно, давая им обидно обмельчать.