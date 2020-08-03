Граждане, которые хотят присоединиться к программе самозанятости, могут воспользоваться поддержкой Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA). Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Для этого им наряду с обращениями на электронные платформы и в территориальные центры занятости следует также обратиться к «Друзьям МСБ» Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), действующим в Баку и регионах.

До сегодняшнего дня поддержкой «Друзей МСБ» воспользовались 300 человек. Им были предоставлены соответствующие правила для присоединения к программе, информация о необходимых документах, согласование с территориальными центрами занятости, техническая поддержка для регистрации в электронной системе.

Также для граждан, присоединившихся к программе, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса организует тренинги, проводит осмотр хозяйств граждан на соответствие программе и активно участвует в передаче этим гражданам активов (товаров, материалов и другого имущества). Граждане, которые успешно завершили программу самозанятости, для расширения своей предпринимательской деятельности на следующем этапе смогут воспользоваться услугами и поддержкой Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.

Поскольку программа самозанятости предоставляет возможности для тех, кто хочет начать микро- и малый бизнес для того, чтобы расширить возможности граждан по подаче заявок на участие в этой программе, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения сотрудничают с 2019 года.