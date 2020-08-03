Израиль заявил о непричастности к взрывам в Бейруте

Израиль не причастен к инциденту в ливанской столице, где сегодня произошел мощный взрыв, сообщает телеканал Кнессета со ссылкой на государственный источник, передает РИА Новости.

"Израиль не связан с событием, произошедшим в Ливане", - сообщает телеканал.