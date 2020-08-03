Израиль заявил о непричастности к взрывам в Бейруте
Израиль не причастен к инциденту в ливанской столице, где сегодня произошел мощный взрыв, сообщает телеканал Кнессета со ссылкой на государственный источник, передает РИА Новости.
"Израиль не связан с событием, произошедшим в Ливане", - сообщает телеканал.
Ранее армия Израиля касательно информации о ракетном ударе по порту Бейрута заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения иностранных СМИ.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута. Сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.