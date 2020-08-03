БТА: новые экспресс-маршруты решат проблему пассажиропотока

Согласно информации, плотный пассажиропоток наблюдается в основном в Центре транспортного обмена «Кёроглу» и в направлении окружающих сел и поселков. Поэтому решено создать еще 5 экспресс-маршрутов - M1A, M2A, M8, M9 и M10.

Для предотвращения плотного пассажиропотока принято решение о создании еще 5 экспресс-маршрутов. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства (БТА).

Маршруты M1A и M2A будут введены в эксплуатацию в поддержку действующих линий M1 и M2.

По маршруту M1A автобусы будет следовать по проспекту Гара Гараева, от Торгового центра «Лачин» до метро «Гянджлик», по маршруту M2A – от станции метро «Нефтчиляр» до станции метро «Элмляр Академиясы», экспресс-автобусы M8 – по маршруту поселок Маштага – станция метро «Генджлик», M9 – пляж Нардаран, центр отдыха «Sea Breeze» - станция метро «Нариман Нариманов», M10 – поселок Мардакян – станция метро «Нариман Нариманов».

Автобусы по этим маршрутам будут работать с 6:30 до 21:30.

М.Агаев отметил, что автобусы будут выпускать на линию поэтапно, на линиях будут работать автобусы «BMC» ООО «Atlas». Проезд в автобусах M1A, M2A будет стоить 0,3 маната, M8 – 0,4 маната, M9, M10 – 0,5 маната.

В БТА считают, что введение новых экспресс-линий предотвратит плотность пассажиропотока, свяжет напрямую центр города с пригородными селами и поселками, обеспечит удобный проезд пассажиров к некоторым пляжам, обеспечит скоростную доставку пассажиров, перевозку пассажиров современными, новыми и вместительными автобусами, безналичный расчет за проезд, а также увеличит мобильность населения, частично уменьшит использование автомобилей и обеспечит минимальное воздействие на экологическую ситуацию, так как автобусы работают на сжиженном природном газе.