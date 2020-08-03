Эльмир Алиев, отдел спорта 21:59

В опубликованном сегодня регламенте УЕФА о проведении матчей еврокубков в условиях пандемии есть пункты, касающиеся того, что будет, если в командах будут обнаружены футболисты с позитивными тестами на коронавирус.

Напомним, что «Карабах» должен представить Азербайджан в Лиге чемпионов, а «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаит» - в Лиге Европы. Итак, обновленный регламент УЕФА гласит: если тесты на COVID-19 у одного или нескольких игроков, либо у официальных лиц клуба дадут положительный результат, то матч должен пройти по расписанию, если только власти стран, которых представляют клубы, не потребуют, чтобы большая группа игроков или вся команда отправилась на карантин. Если хотя бы 13 игроков, включая одного вратаря, имеют негативный тест на коронавирус, то матч должен состояться в запланированный день. Если таковых меньше 13 или нет вратаря, то УЕФА может перенести игру. В качестве альтернативы клуб может заявить на матч игроков, не заявленных первоначально в УЕФА, но зарегистрированных в своей национальной ассоциации как футболисты соответствующего клуба и, естественно, имеющих отрицательный тест на COVID-19. Если перенести матч в пределах выделенных для этого сроков (смотрите ниже) не представляется возможным, клуб, который не может играть, получит техническое поражение 0:3.

Если коронавирус будет обнаружен у кого-то из членов судейской бригады, УЕФА в виде исключения может назначить арбитра, представляющего ту же страну, что и один из клубов. Игры 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, с которого стартует «Карабах», запланированы на 18-19 августа, а в случае переноса должны состояться не позже 21 августа. Матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, в которых примут участие «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаит», намечены на 27 августа. Если же какую-то игру придется перенести, то она должна состояться не позднее 12 сентября. Если по какой-либо причине квалификация не будет доиграна, Исполнительный комитет УЕФА примет решение о принципах определения клубов, подходящих для группового этапа.