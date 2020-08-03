Если у азербайджанских футболистов найдут COVID-19… Новые правила
В опубликованном сегодня регламенте УЕФА о проведении матчей еврокубков в условиях пандемии есть пункты, касающиеся того, что будет, если в командах будут обнаружены футболисты с позитивными тестами на коронавирус.
Напомним, что «Карабах» должен представить Азербайджан в Лиге чемпионов, а «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаит» - в Лиге Европы.
Итак, обновленный регламент УЕФА гласит: если тесты на COVID-19 у одного или нескольких игроков, либо у официальных лиц клуба дадут положительный результат, то матч должен пройти по расписанию, если только власти стран, которых представляют клубы, не потребуют, чтобы большая группа игроков или вся команда отправилась на карантин.
Если хотя бы 13 игроков, включая одного вратаря, имеют негативный тест на коронавирус, то матч должен состояться в запланированный день. Если таковых меньше 13 или нет вратаря, то УЕФА может перенести игру.
В качестве альтернативы клуб может заявить на матч игроков, не заявленных первоначально в УЕФА, но зарегистрированных в своей национальной ассоциации как футболисты соответствующего клуба и, естественно, имеющих отрицательный тест на COVID-19.
Если перенести матч в пределах выделенных для этого сроков (смотрите ниже) не представляется возможным, клуб, который не может играть, получит техническое поражение 0:3.
Если коронавирус будет обнаружен у кого-то из членов судейской бригады, УЕФА в виде исключения может назначить арбитра, представляющего ту же страну, что и один из клубов.
Игры 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, с которого стартует «Карабах», запланированы на 18-19 августа, а в случае переноса должны состояться не позже 21 августа.
Матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, в которых примут участие «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаит», намечены на 27 августа. Если же какую-то игру придется перенести, то она должна состояться не позднее 12 сентября.
Если по какой-либо причине квалификация не будет доиграна, Исполнительный комитет УЕФА примет решение о принципах определения клубов, подходящих для группового этапа.
Как мы уже сообщали, на данный момент в ряде городов и районов Азербайджана, в том числе в Баку и Сумгаите, действует запрет на проведение соревнований на открытом воздухе. И если в ближайшие пару дней Оперативный штаб при Кабинете министров не примет соответствующее решение относительно футбольных команд, организация домашних матчей с участием наших клубов будет под угрозой.
В связи с пандемией коронавируса все раунды квалификации будут состоять из одного матча, кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов. Хозяин будет определяться жеребьевкой, которая пройдет 9-го (Лига чемпионов) и 10-го августа (Лига Европы).
Перед каждой жеребьевкой УЕФА будет публиковать список всех известных ограничений на передвижение между странами. За двое суток до жеребьевки клубы должны проинформировать УЕФА об имеющихся ограничениях, проконсультировавшись перед этим с национальной федерацией. Если информация не поступит в необходимый срок, УЕФА будет считать список ограничений окончательным.
Если клуб не проинформирует УЕФА до полуночи за два дня до жеребьевки и не сможет из-за этого провести матч на домашней арене, то команде будет засчитано поражение со счетом 0:3.
Матчи, как правило, должны проходить на домашних аренах клубов. При наличии ограничений, которые не позволяют провести игру на домашней арене, клуб-хозяин должен предоставить альтернативное место проведения матча, которое может быть и в другой стране при условии отсутствия ограничений, мешающих проведению игры. Если принимающая сторона не обеспечит проведение матча на другом стадионе, команде-хозяину будет засчитано поражение 0:3.
Если государственные власти введут новые ограничения уже после утверждения места проведения матча, это не будет приниматься во внимание. Поэтому, если провести игру на утвержденной арене не представляется возможным, хозяевам будет засчитано поражение 0:3. В случае отказа обоих клубов участвовать в матче, игра не проводится, а оба участника дисквалифицируются.