Цены на нефть ускорили рост после взрыва в Бейруте

Цены на нефть ускорили темпы роста на фоне сообщений о взрыве в порту Бейрута и последующих заявлений Израиля о непричастности к этому событию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на настоящее время цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,68% - до 44,6 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,68% - до 41,71 доллара за баррель. До взрыва, нефть марки Brent стоила 44,23 доллара, а WTI - 41,36 доллара за баррель.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.