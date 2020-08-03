Больницы в Бейруте переполнены: десятки погибших и тысячи пострадавших Обновлено 23:35
Более 50 человек погибли, 2 750 пострадали в результате взрыва в Бейруте, сообщает телеканал Al Hadath в Twitter.
* * * 23:00
Жертвами взрыва в порту Бейрута, который произошел во вторник, стали 30 человек, около 2,5 тысячи пострадали, сообщил вечером ливанскому телеканалу министр здравоохранения страны Хамад Хассан.
"В результате взрыва погибли 30 человек, около 2,5 тысячи получили ранения", - сказал министр.
* * * 22:54
Больницы в Бейруте, где произошел мощный взрыв, переполнены. Об этом во вторник сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана.
В связи с нехваткой мест в столичных больницах, по распоряжению Минздрава раненые направляются в медицинские учреждения в окрестностях Бейрута.
Ливанское общество Красного Креста сообщает о более 2,2 тыс. пострадавших в результате взрыва в Бейруте.
Как сообщает Al Jazeera, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отдал во вторник распоряжение отправить партию полевых госпиталей в Ливан, пострадавший от мощного взрыва.