"В результате взрыва погибли 30 человек, около 2,5 тысячи получили ранения", - сказал министр.

Жертвами взрыва в порту Бейрута, который произошел во вторник, стали 30 человек, около 2,5 тысячи пострадали, сообщил вечером ливанскому телеканалу министр здравоохранения страны Хамад Хассан.

Более 50 человек погибли, 2 750 пострадали в результате взрыва в Бейруте, сообщает телеканал Al Hadath в Twitter.

* * * 22:54

Больницы в Бейруте, где произошел мощный взрыв, переполнены. Об этом во вторник сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана.

В связи с нехваткой мест в столичных больницах, по распоряжению Минздрава раненые направляются в медицинские учреждения в окрестностях Бейрута.

Ливанское общество Красного Креста сообщает о более 2,2 тыс. пострадавших в результате взрыва в Бейруте.

Как сообщает Al Jazeera, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отдал во вторник распоряжение отправить партию полевых госпиталей в Ливан, пострадавший от мощного взрыва.