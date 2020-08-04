Взрыв в Бейруте эквивалентен сильному землетрясению
Иорданская сейсмологическая обсерватория выяснила, что мощный взрыв в Бейруте эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5, заявил глава организации Махмуд аль-Карьюти, передает РИА Новости.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.
Согласно распространенному для прессы заявлению аль-Карьюти, "иорданские станции мониторинга землетрясения в 18.08 зафиксировали взрыв" в соседнем Ливане, "равный по силе землетрясению магнитудой 4,5".
"Энергия, которая высвободилась в результате взрыва, была чрезвычайно мощной", - констатировал глава иорданской сейсмологической службы.