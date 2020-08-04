Трамп о взрыве в Бейруте: "Это была ужасная атака"

Президент США Дональд Трамп назвал взрыв в Ливане "атакой", хотя основная версия взрыва — не теракт, а случайный подрыв взрывчатых веществ в порту Бейрута, передает РИА Новости.

"Похоже, это была ужасная атака", - сказал Трамп на пресс-конференции.

"Многие люди погибли, сотни были тяжело ранены в большом взрыве в Бейруте. Мы молимся о жертвах. США готовы помочь Ливану", - добавил Трамп.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным Минздрава, пострадали свыше 3,7 тысячи человек, погибли более 70.