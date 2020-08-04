Отдел международной политики 02:30

Организация Объединенных Наций опубликовала доклад, согласно которому Северная Корея продолжает разработку своей программы ядерного оружия, а некоторые государства считают, что эта страна «вероятнее всего, произвела миниатюризированные ядерные боеголовки, которыми можно оснастить баллистические ракеты». Доклад цитирует Reuters. Доклад подготовлен групой независимых экспертов, которые занимаются мониторингом исполнения санкций, наложенных ООН, и указывает, что некоторые страны (авторы не называют конкретно, какие) полагают, что шесть испытаний ядерных боеголовок, проведенных Северной Кореей в прошлом, правдоподобнее всего помогли Пхеньяну создать миниатюризированные ядерные боеголовки. Последнее ядерное испытание Северная Корея провела в сентябре 2017 года. Пхеньян тогда утверждал, что проводил пробный взрыв водородной бомбы.

Этот доклад в понедельник попал в комитет по санкциям Совета Безопасности ООН. Там пишется: «Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает свою ядерную программу, в том числе производство высокобогащённого урана и строительство экспериментального реактора на легкой воде. Государства-члены оценивают, что КНДР все еще производит ядерное оружие». В докладе пишется также, что одно из государств (оно не названо конкретно), считает что Северная Корея может все еще продолжать свои работы по миниатюризации — кроме прочего, для создания ракет со многими боеголовками. В связи со своей ядерной программой Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года. Совет Безопасности ООН постоянно ужесточает санкции, чтобы отсечь Пхеньян от источников финансирования ядерной программы. В 2018 году после саммита в Сингапуре, где встретились Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп, лидер КНДР обязался начать процесс денуклеаризации Корейского полуострова. Однако эти действия Северной Кореи, по мнению США, являются недостаточными.