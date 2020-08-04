Борьба за покинувших Германию американских солдат наша корреспонденция
Как известно, после вывода 11 тысячи 900 американских военных из Германии часть из них отправится домой, за океан, а 5 тысяч 600 будут размещены в Европе.
Известно, что тысяча американских военных обоснуются в Польше. Президент Анджей Дуда пообещал Дональду Трампу создать военную базу «Форт Трамп».
Сообщалось также, что часть переберется в Бельгию и Италию. По достоверной информации, определенная часть контингента появится и в странах Балтии. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в очередной раз подтвердил такое развитие событий. Правда, пока нет уверенности, где и какое количество военнослужащих будет конкретно базироваться. Латвия уже выражала желание принять американцев на своей территории. Свое желание увеличить присутствие американских солдат высказали и власти Литвы.
"Мы не раз излагали позицию о том, что хотим, чтобы США рассматривали Литву как постоянное место дислокации своих сил", – сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.
В интервью газете Diena министр обороны Латвии отметил, что между соседями по региону будет конкуренция за право размещения у себя заокеанского контингента войск. Некоторые эксперты, по мнению медиа, оценивают такую возможность негативно в долгосрочной перспективе. Министр не смог пока еще конкретизировать реализацию планов и сроки. По его словам, потребуются дополнительные переговоры.
На вопрос корреспондента о будущих дипломатических переговорах, А.Пабрикс допустил, что после того, как американские силы появятся в Польше и Балтии, потребуется более частая ротация имеющегося международного контингента и интенсивные совместные учения.
Он отметил, что после просьбы Польши разместить там войсковые подразделения США после вывода из Германии Латвия лоббировала такое решение.
Министр допустил: «Следующий шаг, если к нему придем, может быть самостоятельное или более постоянное присутствие — похоже, как сейчас у международной боевой группы НАТО. Но тогда это будет уже двухстороннее соглашение».
В окрестностях Риги находится крупнейшее в странах Балтии место дислокации военных — поселок Адажи. Там же еще с советских времен размещается и полигон для стрельб. Министр исключил вероятность размещения американских войск на этой базе, заметив, что в Латвии немало и других укрепрайонов. Кстати, в свое время в Латвии, Литве и Эстонии было немало военных баз, где дислоцировались самолеты, танковые части, ракетные подразделения советской армии. Следы этого пребывания до сих пор хорошо сохранились спустя 25 лет после вывода войск бывшего СССР.
Многое будет зависеть от местных самоуправлений, которые смогут обеспечить инфраструктуру и условия размещения определенного количества военных и техники на их территориях.
По вопросам планирования обороны Восточного фланга НАТО и о полигонов на своей территории высказался и министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. Он сказал, что передовым силам США и НАТО, размещенным на территории Литвы пока достаточно полигона в Пабраде. Однако, по мнению министра, необходимо вложить денежные средства в развитие этого полигона и второго — в Рукле.
Далее он аргументировал оборонные шаги своей страны.
"Из-за усиливающегося военного присутствия российских войск в Калининграде идут поиски возможности именно в западной Литве, чтобы было более равномерное распределение мест учений, так как сейчас всё концентрируется в Рукле, в Казлу Руде и в Пабраде. Поэтому нужно более широко распределить их", - заявил Р. Кароблис о необходимости расширения присутствия армейских подразделений Литвы на западе страны.
Осенью в Литве произойдет очередная ротация американского батальона передовых сил. А в середине сентября в Литву на две недели прибудет батальон из Польши, где проведет небольшие совместные учения.
В странах Балтии последовательно заботятся об увеличении военного присутствия сил НАТО. А теперь появилась возможность реализации масштабного плана. В воздухе пока еще висит только вопрос цены этих планов.