Как известно, после вывода 11 тысячи 900 американских военных из Германии часть из них отправится домой, за океан, а 5 тысяч 600 будут размещены в Европе.

Сообщалось также, что часть переберется в Бельгию и Италию. По достоверной информации, определенная часть контингента появится и в странах Балтии. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в очередной раз подтвердил такое развитие событий. Правда, пока нет уверенности, где и какое количество военнослужащих будет конкретно базироваться. Латвия уже выражала желание принять американцев на своей территории. Свое желание увеличить присутствие американских солдат высказали и власти Литвы.

"Мы не раз излагали позицию о том, что хотим, чтобы США рассматривали Литву как постоянное место дислокации своих сил", – сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

В интервью газете Diena министр обороны Латвии отметил, что между соседями по региону будет конкуренция за право размещения у себя заокеанского контингента войск. Некоторые эксперты, по мнению медиа, оценивают такую возможность негативно в долгосрочной перспективе. Министр не смог пока еще конкретизировать реализацию планов и сроки. По его словам, потребуются дополнительные переговоры.

На вопрос корреспондента о будущих дипломатических переговорах, А.Пабрикс допустил, что после того, как американские силы появятся в Польше и Балтии, потребуется более частая ротация имеющегося международного контингента и интенсивные совместные учения.

Он отметил, что после просьбы Польши разместить там войсковые подразделения США после вывода из Германии Латвия лоббировала такое решение.