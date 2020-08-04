Илон Маск уверен - египетские пирамиды построили пришельцы. Миф или реальность?

Отдел информации 03:11

Витающий в облаках и выше них, бизнесмен Илон Маск, после успешного приводнения первого частного корабля Crew Dragon под названием Endeavour заявил, что египетские пирамиды построили космические пришельцы. Египетские власти сразу среагировали на это заявление, пригласив его посетить пирамиды, древние памятники культуры Египта. Они уверяют его, что пирамиды возникли благодаря человеческому, земному труду.

Как известно, египетские пирамиды столетиями были огромной загадкой ученых всего мира. Самый главный вопрос был: как жившие тысячи лет до нашей эры люди могли построить такие грандиозные сооружения, не имея такой техники, как сейчас. Еще большей загадкой остается то, как было возможно сориентировать стороны таких сооружений на астрономические объекты, звезды и Солнце в пространстве. Одна из самых известных пирамид - это пирамида Хеопса, известного как фараон Хуфу. Он жил в XXVI веке до нашей эры, то есть 4 тысячи 500 лет тому назад. Не удивительно, что многие верят, что при строительстве пирамид участвовали пришельцы. Фильм Эриха Денникена «Назад в будущее», который обошел все киноэкраны мира в 70-е годы ХХ века, в том числе и Советского Союза, добавил миллионам людей веры в то, что все мы произошли не от обезьян, а от пришельцев из космоса. Возможно, одним из таких кинозрителей был и мальчик по имени Илон Маск. Может быть, с этого и началась его тяга к звездам. И сумасшедшие идеи, увлекшие его, реализовались в большей степени. Многоразовая ракета Falcon, проект SpaceX и пилотируемый Crew Dragon – это подтверждение того, что самые безумные мечты могут реализоваться. Если в них веришь. Власти Египта надеются что Илон Маск, создатель SpaceX и Tesla примет предложение посетить пирамиды.

Египтяне были одной из первых цивилизаций, в которой верили в загробную жизнь. Потому там долго готовились к переходу в другую жизнь. И пирамида была своего рода первым пригорком, появившимся на земле из мирового океана. Согласно египетской мифологии, именно оттуда должен был появиться весь мир, в том числе и Солнце. Парадоксом является то, что именно этот постулат достижения лучшей загробной жизни стал основой высокого развития уровня египетской цивилизации. Не секрет, что экономика такого древнего государства, при правлении Хеопса вращалась вокруг строительства пирамиды, что потребовало около 20 лет. Строя пирамиды, египтяне верили, что после смерти фараон станет одной из звезд на небе и потому ориентация пирамид на небесные тела была полностью оправдана. Потому в Древнем Египте, астрономия развивалась, как нигде, рассчитывая движение звезд и их положение во времени. Около пирамиды Сенисерета II в 1888 году был открыт целый город, где могли жить строители этой пирамиды. Но, что интересно, дома не были скромными. В них были обнаружены террасы, сделанные из надежных материалов, внутри нашли керамику, папирус, и даже детские игрушки. Греческий историк Геродот писал, что при строительстве пирамид работали 100 тысяч рабов. Их, по его словам, воспринимали очень жестоко, а смерть на стройплощаке была обычным делом. Поэтому подданные фараона заполняли их места новыми рабами.

Однако, подобное представление не соответствует современному знанию о грандиозном строительстве, и противоречит логике. Во-первых, 100 тысяч рабов были огромной силой, с которой египетским властям было бы трудно совладать. Во-вторых, двухмиллионный Египет, скорее всего, никогда не обладал таким количеством невольников, чтобы отдать блее 100 тысяч на строительство пирамиды, тем более обеспечивать их регулярную замену на протяжении 20 лет. По мнению специалистов, если рабы были заняты на строительстве пирамид, то скорее всего, они были помощниками основной рабочей силы. К тому же, об уважении к строителям пирамид свидетельствуют надгробья, которые были найдены неподалеку. Тянущиеся почти на километр, они вряд ли бы были посвящены рабам. Вблизи пирамиды Хуфу, где находилась стройплощадка пирамиды, ученые натолкнулись на надписи, говорящие о том, что работающих на строительстве пирамид называли «друзьями фараона», а за свою работу они получили приличное вознаграждение в виде еды и пива. Считается, что в годы правления Хеопса, население Египта насчитывало около 2 миллионов человек. Самые большие города в тот период насчитывали десятки тысяч человек. Одним из самых крупных был как раз город, где строили пирамиду. В таком населенном месте могли жить, по археологическим данным, около 5 тысяч человек. Остальные работали, как мы сейчас говорим, вахтовым методом, сменяя друг друга. Они прибывали на несколько месяцев, проживая в местностях вдали от стройплощадки. Однако и там, в зданиях, напоминающих бараки, они спали на матах и имели доступ к помещениям типа кухни. По мнению археологов, на строительстве пирамиды Хуфу, всего было заняты 20-25 тысяч работников. Около 4 тысяч было занимались добычей и обработкой камня. Остальные отвечали за транспортировку, постройку рамп, строительство приспособлений, доставку еды и одежды для работников. Работники могли также рассчитывать на медицинскую помощь. Известны в результате раскопок случаи сложных операций, таких, как ампутации. Некоторые из работников пирамид были прооперированы после нескольких лет, что означает, что их уважительно считали инвалидами труда, хотя они не могли уже выполнять свои обязанности. Найти работников на таких условиях не было сложно. Ученые считают, что большинство таковых были волонтерами, которые сами ехали на стройку со всех концов Египта. А потом возвращались в свои села и города с приобретенным большим опытом.

Но главный вопрос: как строились пирамиды? Надо сказать, что эти сооружения не так идеальны, как кажется, на первый взгляд. Ровные края и стены были идеальными там, где это требовалось - в коридорах, на наружных стенах. «Наполнение» пирамиды было более хаотичным — блоки не были ровными, а щели заполнялись меньшими камнями, чем надо. Но остается вопрос доставки огромных каменных скальных блоков, который до сих пор не выяснен. Наиболее правдоподобной являлась теория насыпных рамп из песка, по которым каменые блоки привозились на место, а после установления последнего камня их сносили. Найденные свидетельства на стенах захоронений древних египтян и находки британско-французской экспедиции свидетельствуют о такой технологии: именно так работали строители некоторых пирамид. Работавшие с 2012 года специалисты в 2018 году сообщили, что в результате их исследований выяснилось: строители пирамид насыпали рампу под углом 20 градусов, а по бокам ее вбивали деревянные жерди или каменные столбы. Погруженный на деревянные сани каменный блок втягивался по принципу блока, линь овивал деревянную жердь. Работники могли втянуть скальный блок, скользящий вниз, что им немного экономило силы. И рампы были немного укреплены — жердями и столбами из дерева. Интересно, вытянуть каменный бок весом в 2,5 тонны при такой технологии смогли бы и несколько человек. На плоской поверхности для этого потребовалось бы всего 4 человека. Под углом для этого понадобилось бы всего десятеро, которые были бы в состоянии переместить такой блок на расстояние 320 метров за 20-30 минут. А теперь простая арифметика. Большая пирамида в Гизе состоит из 2 миллионов 300 тысяч блоков. Работая в течение 20 лет по 10 часов в сутки, нужно привести на стройплощадку и установить 31,5 блока в час.