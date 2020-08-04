Не убоявшись иранского разгула коронавируса, российские парламентарии отправились с визитом в Тегеран, подтвердив тем самым, что Россия не отказывается от сотрудничества с ИРИ, невзирая ни на какие санкции Вашингтона.

Именно об этом сразу по приезде заявил журналистам в Тегеране глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Что касается России, то, уверен, что санкционная дубина США точно не будет нам указывать, с кем вести партнерские отношения, а с кем прекращать», - заявил он.

Но и Белому дому российские депутаты не указ – именно в дни их визита госдепартамент США объявил о расширении санкций в отношении ИРИ, вводя ограничения на ввоз в страну 22 видов металлов и материалов, «которые могут использоваться для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики», да еще пригрозил всем сотрудничающим с Тегераном. «Те, кто сознательно передают такие материалы Ирану, теперь подпадают под санкции в соответствии со статьей 1245 закона «Об иранской свободе» и противодействии распространению", - говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, опубликованном на сайте госдепа.

Ядерная, баллистическая и военная программы Ирана, заявляет Белый дом, представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности. Но российский парламентарий Слуцкий не сомневается, что «Тегеран активно провоцируют на резкие действия».

«Европейским партнерам по иранской "ядерной сделке" необходимо более решительно противостоять подобной тактике, как это происходит в ситуации вокруг газопровода Северный поток-2. США не имеют право навязывать экстерриториальный характер своих рестрикций государствам, ведущим сотрудничество с Ираном. Да и всем остальным», - призывает он.

Вдохновленный такой поддержкой иранский политолог Хасан Бехештипур в свою очередь заявил, что России и Ирану под силу сформировать экономическую коалицию, заменив американскую денежную единицу рублем, юанем и риалом. Тем не менее он открыто предполагает, что из-за американских санкций в отношении ИРИ пострадает и российский бизнес, в первую очередь те компании, которые хотят сотрудничать с Ираном.

«Поэтому торговля между Ираном и Россией нужно осуществлять в рублях и риалах. В то же время банки должны выдавать кредиты в рублях для иранских бизнесменов и в риалах – для российских, чтобы доллар был выведен из обмена между двумя странами. Но на данный момент это невозможно... Правда, недавно было объявлено, что некоторые российские банки могут проводить экономические обмены в рублях и риалах. Если это произойдет, одно из препятствий на пути развития ирано-российского сотрудничества будет устранено».

Далее Бехештипур касается вопроса страхования, считая, что если иранские товары будут экспортироваться в Россию или другие страны ЕАЭС, они должны быть застрахованы. Соглашения, достигнутые между двумя странами, должны создать условия для развития этой области. Кроме того, Россия установила определенные стандарты для импортируемых ею товаров, которые Иран должен внедрить, чтобы экспортировать свои товары.

Иранский эксперт вместе с тем подчеркнул, что в течение последних нескольких лет президент РФ Владимир Путин лично пытался решить проблемы сотрудничества между Ираном и Россией, но на уровне банковского, страхового и нефтяного инвестирования экономические связи устанавливаются вяло из-за боязни санкций и давления со стороны США.