Хватит ли сил у России, Ирана и Китая для борьбы с Вашингтоном? наши заметки
Не убоявшись иранского разгула коронавируса, российские парламентарии отправились с визитом в Тегеран, подтвердив тем самым, что Россия не отказывается от сотрудничества с ИРИ, невзирая ни на какие санкции Вашингтона.
Именно об этом сразу по приезде заявил журналистам в Тегеране глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Что касается России, то, уверен, что санкционная дубина США точно не будет нам указывать, с кем вести партнерские отношения, а с кем прекращать», - заявил он.
Но и Белому дому российские депутаты не указ – именно в дни их визита госдепартамент США объявил о расширении санкций в отношении ИРИ, вводя ограничения на ввоз в страну 22 видов металлов и материалов, «которые могут использоваться для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики», да еще пригрозил всем сотрудничающим с Тегераном. «Те, кто сознательно передают такие материалы Ирану, теперь подпадают под санкции в соответствии со статьей 1245 закона «Об иранской свободе» и противодействии распространению", - говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, опубликованном на сайте госдепа.
Ядерная, баллистическая и военная программы Ирана, заявляет Белый дом, представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности. Но российский парламентарий Слуцкий не сомневается, что «Тегеран активно провоцируют на резкие действия».
«Европейским партнерам по иранской "ядерной сделке" необходимо более решительно противостоять подобной тактике, как это происходит в ситуации вокруг газопровода Северный поток-2. США не имеют право навязывать экстерриториальный характер своих рестрикций государствам, ведущим сотрудничество с Ираном. Да и всем остальным», - призывает он.
Вдохновленный такой поддержкой иранский политолог Хасан Бехештипур в свою очередь заявил, что России и Ирану под силу сформировать экономическую коалицию, заменив американскую денежную единицу рублем, юанем и риалом. Тем не менее он открыто предполагает, что из-за американских санкций в отношении ИРИ пострадает и российский бизнес, в первую очередь те компании, которые хотят сотрудничать с Ираном.
«Поэтому торговля между Ираном и Россией нужно осуществлять в рублях и риалах. В то же время банки должны выдавать кредиты в рублях для иранских бизнесменов и в риалах – для российских, чтобы доллар был выведен из обмена между двумя странами. Но на данный момент это невозможно... Правда, недавно было объявлено, что некоторые российские банки могут проводить экономические обмены в рублях и риалах. Если это произойдет, одно из препятствий на пути развития ирано-российского сотрудничества будет устранено».
Далее Бехештипур касается вопроса страхования, считая, что если иранские товары будут экспортироваться в Россию или другие страны ЕАЭС, они должны быть застрахованы. Соглашения, достигнутые между двумя странами, должны создать условия для развития этой области. Кроме того, Россия установила определенные стандарты для импортируемых ею товаров, которые Иран должен внедрить, чтобы экспортировать свои товары.
Иранский эксперт вместе с тем подчеркнул, что в течение последних нескольких лет президент РФ Владимир Путин лично пытался решить проблемы сотрудничества между Ираном и Россией, но на уровне банковского, страхового и нефтяного инвестирования экономические связи устанавливаются вяло из-за боязни санкций и давления со стороны США.
Еще одной проблемой по мнению политолога является недостаточная ценность рубля как международной валюты. «Очень все сложно, но Россия и Китай должны противостоять резолюциям США, направленным против Ирана. Единственной страной, которая критиковала СВПД на предыдущем заседании Совета Безопасности ООН, были Соединенные Штаты. 14 других членов СБ выступили против них, критикуя политику Вашингтона по отношению к ядерному соглашению с Ираном. Американцы не ожидали, что остальные члены будут против, что даже такая страна, как Ямайка, будет их критиковать.
Если Иран останется в соглашении, Китай и Россия поддержат нас. Но если Иран выйдет из ядерного соглашения, те страны, которые сегодня накладывают вето на антииранские резолюции СБ, изменят свой подход. Трамп, когда он победил на президентских выборах, был обвинен в сговоре с Россией с целью фальсификации выборов. Но отношения России с Соединенными Штатами сейчас хуже, чем при Обаме. Безусловно, если демократы победят на выборах, отношения США с Россией ухудшатся еще больше. Учитывая ценностную систему этой партии, которая основывается на правах человека, можно ожидать усиление американских санкций против РФ. Поэтому при демократах американцы могут ослабить санкции против ИРИ и переключиться на Россию», - приходит к неожиданному умозаключению иранский политолог, комментирую визит делегации Госдумы РФ в Тегеран.
Тем временем посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью российским журналистам выдвинул предложение создать клуб стран, находящихся под санкциями. «Среди его членов будет много сильных держав с развитыми экономиками: Россия, Китай, Иран. Это будет не клуб изгоев, а клуб пострадавших! Мы должны помогать друг другу. Ведь почему против вас вводят санкции? Потому что американцы не хотят видеть ни в одном регионе страны, которые сильнее и влиятельнее. Они хотят, чтобы Россия была слабой, Китай был им экономически подчинен, а Иран был их колонией. Поэтому нам надо сотрудничать, помогать друг другу, взаимодополнять друг друга. У нас огромные возможности, надо просто проявить политическую волю и приложить усилия, чтобы грамотно развивать этот потенциал. Если мы приложим совместные усилия, то преодолеем давление США», - заявил дипломат.
Комментируя попытки России и Ирана сблизиться и вместе противостоять политическому и санкционному давлению США, турецкий политолог Мустафа Зия из университета Коньи в первую очередь подчеркнул, что экономическая ситуация в Иране в связи с пандемией и санкциями в настоящее время тяжелейшая, однако Тегеран не теряет надежды поправить положение за счет России и Китая.
«Но экономические связи между РФ и Ираном этому отнюдь не способствуют. Товарооборот между двумя странами находится на достаточно скромном уровне. В 2019 году он составлял 1,741 миллиарда долларов. На российский экспорт в этом показателе пришлось 1,208 миллиарда долларов, иранский же экспорт вообще был 533 миллиона долларов. И Иран и Россия – крупнейшие экспортеры нефти и газа, а потому являются конкурентами, а не союзниками на энергетическом рынке. В этой связи маловероятно, что Москва станет содействовать смягчению экономической блокады Тегерана. Отношение Пекина к вопросу иное. Китай заявляет о приверженности к стратегическому партнерству с Ираном, что, однако, сопряжено с угрозой давления со стороны США. При этом Китай также выступает против санкций США, что объясняет стратегические отношения Пекина и Тегерана. Но пока не ясно, сколь долго сможет Пекин противостоять Вашингтону», - резюмирует иранский политолог.