Мамед Эфендиев, отдел экономики 03:39

Пандемия коронавируса и вызванный ею жесткий глобальный карантин оказывают пагубное влияние и на азербайджанскую экономику. Уже не раз пересматривались прогнозы, а просвета все не видно. Ведь в условиях пандемии невозможно толком спрогнозировать, четко распланировать сроки и меры, которые надо принимать для оздоровления ситуации. В трудной ситуации оказалось и правительство Азербайджана. Хотя итоги первого полугодия и выглядели вполне приемлемыми, ход событий показывал, что выправления ситуации надо ждать долго, планы нужны новые, более реальные. И президент Ильхам Алиев призвал правительство пересмотреть свои прогнозы, в том числе и заложенные в госбюджет показатели. Кабмин свою задачу выполнил, а вот для утверждения бюджета пришлось депутатов вызывать на внеочередное заседание Милли Меджлиса.

Правительство Азербайджана обновило прогнозы по ВВП страны на 2020 год с учетом последствий пандемии коронавируса. Согласно обновленным прогнозам, экономику страны в этом году ждет спад на 5%, хотя еще в конце прошлого года прогноз правительства предусматривал рост ВВП на 3%. Так что пандемия за несколько месяцев обвалила прогноз в целом на 8%. Да что говорить о конце прошлого года, если даже в мае Минэкономики прогнозировало спад ВВП по итогам года на 3,8%. Как видно, намеченная тенденция ничего хорошего не предвещает. А тем временем, как отметил министр финансов Самир Шарифов, в полной мере идет работа над новым экономическим пакетом. Планируется продолжение прежних экономических пакетов помощи. Министр не исключил, что в связи с пандемией будут внесены определенные изменения, связанные с поддержкой, предусмотренной в предыдущем экономическом пакете. «Возможно, будут пересмотрены непосредственно пострадавшие участки. Возможно, эти области еще более расширились. Над этим идет активная работа», - подчеркнул Самир Шарифов. Негативное влияние пандемии на мировую экономику привело к ухудшению платежного баланса и Азербайджана. А чтобы избежать большего ущерба от пандемии коронавируса, которая усугубила негативные тенденции в мировой экономике, необходимо внести изменения в государственный бюджет. Жесткий карантинный режим привел к ослаблению бизнеса в стране. И хотя исполнение госбюджета в первом полугодии было положительным, макроэкономические показатели позволяют прогнозировать возникновение финансовых проблем во втором полугодии. В большинстве секторов экономики наблюдаются снижения. А социальные расходы снижать нельзя, более того, социальный пакет, как и поддержка бизнеса, скорее будут расти. Поэтому Минэкономики пересмотрело свои прогнозы в новых условиях. Необходимо пересмотреть также цены на нефть – слишком велика разница между ее реальной рыночной ценой и заложенным в бюджет показателем. А все это требует пересмотра бюджета в целом. Снижение ненефтяных доходов и сокращение других источников финансирования в результате ослабления экономической активности создали угрозу гармонизации исполнения госбюджета, нарушения баланса доходов и расходов. Характеристики качественно новой социально-экономической среды поведения, диктуемой пандемией, растущие потребности здравоохранения, продолжение оказания господдержки уязвимым группам населения, госкомпаниям, субъектам предпринимательства, малому и среднему бизнесу, дальнейшее повышение обороноспособности и безопасности страны и обеспечение других государственных нужд формируют новые вызовы, связанные с увеличением расходов госбюджета.