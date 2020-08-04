Катастрофа, сравнимая с Хиросимой: что известно о взрыве в Бейруте фото
В результате мощного взрыва, произошедшего во вторник в районе порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана, погибли более 100 человек, 4 тыс. пострадали. Городские больницы переполнены и пострадавших направляют в окрестности Бейрута, сообщает ТАСС.
Отмечается, что обрушились фасады зданий, расположенных поблизости от порта, по всему городу повреждены жилые дома и офисы. Сообщается о повреждениях зданий зарубежных дипмиссий. В стране перебои с интернетом.
Взрыв был эквивалентен по мощности землетрясению магнитудой 4,5, сообщили иорданские сейсмологи. Его отголоски были слышны даже в столице Кипра Никосии - за 250 км от Бейрута. Бейрут объявлен районом бедствия. В городе введен режим ЧП на две недели.
В настоящее время известно о нескольких возможных причинах взрыва. Так, глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявил, что взорвалась аммиачная селитра. Телеканалу Al Mayadeen в силовых структурах сообщили, что сдетонировал конфискованный несколько лет назад "груз взрывоопасных веществ". Телеканал Al Mayadeen сообщал, что взрыв произошел на складе пиротехники. По информации казахстанских дипломатов в Ливане, в порту взорвался корабль с пиротехникой, при этом произошло сразу несколько мощных взрывов.
Глава спецслужбы Ливана считает преждевременным говорить о теракте.
Президент Ливана Мишель Аун созовет заседание Высшего совета обороны страны. Он распорядился оказывать медпомощь за счет госсредств, а также предоставить временное жилье всем, чьи дома и имущество пострадали. Губернатор Бейрута сравнил инцидент со "взрывами в Хиросиме и Нагасаки". 5 августа объявлено в Ливане днем общенационального траура.