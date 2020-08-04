Израильский ученый призвал не торопиться с поспешной вакцинацией от COVID-19

"Ну действительно, пандемия, но надо помнить, что прививки мы делаем здоровым людям. Это не какие-то экспериментальные лекарства, которые мы даем онкологическим больным, и готовы рисковать. А тут здоровые люди получают», - заявил профессор в интервью РИА Новости.

Он добавил, что «пока у здоровых солдат, молодых людей не было побочных явлений», но вакцинировать планируется и другие группы граждан, поэтому необходимо вести наблюдение: "...Третья фаза необходима. Берут десятки тысяч, много тысяч людей и смотрят, сколько из них заболеют, заразятся. Таким образом проверяют эффективность прививки. Кроме того, это дает еще какое-то время для наблюдения".

Он отметил, что в настоящее время в России добровольцев, на которых была испытана вакцина, наблюдают три-четыре месяца, это слишком короткий срок. "А третья фаза именно для этого. Когда уже на более длительный период и дети, и больные, и люди с какими-то фоновыми заболеваниями. И за ними наблюдают и смотрят. Если они начнут делать такую массовую прививку, то необходимо внимательно следить за людьми", - уверен израильский ученый.