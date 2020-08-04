Kontakt Home материально помог своим сотрудникам в связи с пандемией

Сеть магазинов Kontakt Home, которая в условиях пандемии обслуживает своих клиентов посредством онлайн-магазина kontakt.az , в связи со сложившейся ситуацией пользуется услугами только некоторой части сотрудников.

Kontakt Home выделил своим сотрудникам единовременную материальную помощь за счет средств компании в связи с особым карантинным режимом, введенным в нашей стране.

В целях их поддержки руководство компании выделило единовременную материальную помощь в размере до 200 манатов в зависимости от времени, проведенного ими на работе в июле.

Кроме того, сотрудникам, которые приобрели продукт в сети магазинов Kontakt Home посредством частичной оплаты и испытывающим трудности с погашением задолженности в связи с пандемией, предоставлена отсрочка до конца карантинного периода.

Отметим, что Kontakt Home, который всегда осознает свою социальную ответственность перед нашим обществом и регулярно предпринимает шаги по повышению его социального благополучия, с первого дня распространения в нашей стране пандемии осуществляет активные меры борьбы с коронавирусом и его негативными последствиями на экономику.