Милли Меджлис собрался на внеочередное заседание
Началось внеочередное заседание парламента Азербайджана. Как сообщает Trend, в повестку включены шесть вопросов.
На заседании будут обсуждаться законопроекты «О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год», "О бюджете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту на 2020 год", "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год" , «О занятости населения», «О страховании от безработицы», "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях".