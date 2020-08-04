При взрыве в Бейруте погибли пять армян
Количество армян, погибших из-за мощного взрыва в Бейруте (Ливан), достигло пяти. Как сообщает издание "Аревелк", от полученных ранений скончалась Телиа Папазян.
Папазян проживала в квартале, расположенном неподалеку от места взрыва.
Издание называет имена всех пяти армян, погибших от взрыва: генеральный секретарь ливанской партии "Аль-Катаиб" Низар Наджарян, медсестра Джессика Безджян, Жак Парамакян, Алина Запри и Телиа Папазян.
4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в районе порта. По последним данным, в результате взрыва погибли десятки человек, свыше 4 тысяч жителей пострадали. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб поручил расследовать причины взрыва и в течение 48 часов привлечь виновных к ответственности. По предварительной информации, причиной взрыва стали 2700 тонн находившейся на портовых складах аммиачной селитры.