Десять пожарных пропали в Бейруте при тушении огня

Не менее десяти пожарных пропали без вести при тушении возгорания, возникшего после взрыва в Бейруте. Об этом сообщил губернатор города Марван Аббуд.

По его данным, пожарные отправились в район порта, где произошел взрыв, на двух автомобилях. Их также сопровождали три машины скорой помощи.

Сотрудники сил гражданской обороны Ливана, которые продолжают работать над тушением пожара в Бейруте, пока не смогли справиться с огнем.

В свою очередь, министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан заявил, что поступает множество звонков от жителей, разыскивающих пропавших родных среди пострадавших от взрыва.