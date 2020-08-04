Крупная кража в Баку: из квартиры в Ясамале похитили драгоценности на миллион
В Ясамальском районе Баку произошло крупное ограбление. Из одной из квартир преступник похитил драгоценности на сумму свыше миллиона манатов, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.
Согласно информации, инцидент произошел 4 августа. Преступнику удалось вскрыть сейф, в котором и находились драгоценности.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении кражи знакомого хозяина квартиры, жителя города Баку Т.Рагимли.
Следствие установило, что преступник за дешево продал украденные драгоценности жителю Гёйчайского района А.Салманову. Салманов оценил краденое в 75 тысяч долларов. Он также был задержан сотрудниками полиции.
Расследование продолжается.