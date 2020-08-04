Во время военных учений в России обрушился мост: есть пострадавшие

В районе военных учений в Еврейской автономной области РФ обрушился железнодорожный мост, есть пострадавшие, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"Инцидент произошел в Смидовичском районе, где проводятся военные учения. Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули. Пострадали порядка 20 человек. Жертв нет", - сказал собеседник агентства. Пострадавшие госпитализированы.

Первый заместитель главы Смидовичского района Борис Королев заявил Интерфаксу, что военные помощь у администрации не запрашивали: "Военные никого туда не допускают, разбираются самостоятельно, так как не наше сооружение, они возводили понтонный мост. Мы выделили скорую и пожарную машины. Они не просили, просто мы отреагировали".