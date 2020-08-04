Икрам Нур, автор haqqin.az 12:00

Десятки человек погибли и тысячи пострадали в результате взрывов в порту Бейрута. В городе повреждена половина зданий, больницы переполнены. Президент Ливана Мишель Аун созвал экстренное заседание Высшего совета обороны. По итогам заседания Бейрут был объявлен городом бедствия, в стране введен режим чрезвычайного положения. Армия взяла под контроль разрушенные кварталы. Сегодня в Ливане объявлен национальный траур. По предварительным данным, от взрывов в порту погибли 78 человек, свыше 4 тысяч получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших — генеральный секретарь ливанской националистической партии «Катаиб» Назар Наджарян. Среди пострадавших — супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба, несколько его советников, миротворцы ООН, консул посольства Казахстана, сотрудница российского посольства.

«Кто был сегодня в Бейруте, плачет. Пусть Бог помилует всех жертв, и каждый, кто может сдать кровь раненым, не колеблется ни на минуту, потому что их так много», - пишут ливанцы в соцсетях. Такой трагедии многострадальная ливанская столица еще не переживала, ее последствия ужасны и наполняют сердце слезами. Во вторник вечером в порту сначала раздался небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым - а затем произошел взрыв такой мощности, что его было слышно даже на Кипре, который находится более чем в 240 км от ливанской столицы. По данным иорданской сейсмологической обсерватории, взрывы были эквиваленты по мощности землетрясению силой 4,5 балла по шкале Рихтера. В результате взрывов в городе повреждена половина зданий. Полностью разрушен порт, пострадали здание аэропорта, который находится примерно в 10 км от эпицентра взрывов, президентский дворец, офис премьер-министра и здания нескольких дипмиссий. Министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми уже представил официальную причину трагедии: взрывы произошли на складе с конфискованной аммиачной селитрой – во время сварочных работ сдетонировал конфискованный девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ, который хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения.

Но открытым остается вопрос, что послужило первопричиной детонации: короткое замыкание на складе, в результате проведения там сварочные работ - или же террористическая атака, версия о которой была самой первой. И которую, кстати, поддержал президент Дональд Трамп, успевший заявить журналистам следующее: «Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов... Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да». Само собой, прозвучали версии об атаке Израиля, так как несколькими часами ранее премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху пригрозил ливанскому движению «Хезболла». Однако Израиль достаточно быстро отверг свою причастность к инциденту: «Взрыв случился не в хранилище боеприпасов «Хезболлы». Это событие не связано с обеспечением безопасности Израиля», - заявил источник в ЦАХАЛ местным СМИ. Со своей стороны, «Хезболла» также подтвердила, что взрыв произошел не на ее складе. Но, поскольку взрывы прогремели недалеко от резиденции бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири, версия о теракте в ливанском общественном поле остается доминирующей. Ее сторонники обращают внимание на то, что буквально незадолго до взрывов в порту Саад Харири встретился в своей резиденции с высшими руководителями сил безопасности страны для того, чтобы обсудить предстоящее в пятницу оглашение приговора Специальным трибуналом ООН по Ливану четырем лицам, заочно обвиняемым в убийстве своего отца, также погибшего в результате теракта пятнадцать лет назад, 14 февраля 2005 года.