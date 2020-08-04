Кто сможет выезжать в районы с помощью служебных удостоверений

Согласно решению, въезд-выезд в связи со служебной необходимостью на территории городов Баку, Сумгаит, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир, а также Апшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Гёранбойского, Гёйгельского районов будет разрешен следующим лицам на основе служебных удостоверений:

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение о дополнительных мерах в связи с ужесточенным карантинным режимом, сообщает сайт Кабмина.

1. Сотрудники Администрации президента Азербайджанской Республики, Управления делами президента Азербайджанской Республики, Специальной медицинской службы Азербайджанской Республики, Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики и Управления делами Кабинета министров Азербайджанской Республики при наличии командировочных листов.

2. Депутаты Милли Меджлиса и сотрудники Аппарата Милли Меджлиса при наличии командировочных листов.

3. Руководители центральных и местных органов исполнительной власти и их заместители при наличии командировочных листов.

4. Руководители юридических лиц, принадлежащих государству, в том числе руководители публичных юридических лиц, созданных от имени государства, и их заместители при наличии командировочных листов.

5. Сотрудники правоохранительных, судебных и военных органов, адвокаты при наличии командировочных листов.

6. Сотрудники дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Азербайджанской Республике, и их местный персонал (на основании аккредитационных карт, выданных Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики).

Также это следующие лица, информация о которых внесена на портале icaze.e-gov.az со стороны работодателя, с использованием усиленной электронной подписи, на основе командировочных листов:

1. Сотрудники других государственных органов (учреждений), за исключением указанных в подпункте 1.2.1 настоящего решения.

2. Волонтеры Общественного объединения "Волонтеры ASAN", движения "Волонтеры аграрного развития", Общественного объединения "Региональное развитие", студенты-волонтеры "Бир" и волонтеры Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

3. Работники частных юридических лиц, действующих в областях, предусмотренных в приложении к настоящему решению, а также занимающиеся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица физические лица и их работники.

4. Сотрудники, требуемые для обеспечения охраны и технической безопасности частных юридических лиц, которым не разрешено продолжать свою деятельность.