Взрыв в бейрутском морском порту, случившийся вечером 4 августа, нанес колоссальный ущерб не только столице Ливана и его прибрежной инфраструктуре. Государство, и без того находившееся в тяжелейшем экономическом положении, оказалось на грани выживания. В своем коротком телевизионном обращении премьер-министр Хассан Диаб обратился за помощью ко всем странам и друзьям Ливана со словами: «Мы являемся свидетелями настоящей катастрофы».

Ливан пережил тяжелейшую гражданскую войну, в нем по-прежнему очень остры межэтнические и межконфессиональные конфликты, экономика в упадке. С начала года инфляция достигла почти 60%, а национальная валюта упала к доллару на 80%, треть населения без работы. Страна граничит с неблагополучной Сирией, откуда текут массы беженцев, а входящая в руководство Ливана «Хизболла» - враг соседнего Израиля.

Через Ливан Ираном осуществляются поставки оружия своим вооруженным группировкам на Ближнем Востоке. Поэтому несложно понять, почему одной из версий случившегося предполагали либо детонацию боевой взрывчатки, либо ее подрыв диверсионными методами или с помощью ракетного удара. О предполагаемом взрыве бомбы на брифинге в Белом доме заявил и президент США Дональд Трамп. Какие политические и военные последствия для региона могли бы последовать, подтвердись этот вариант, страшно себе представить.

Однако на данный момент основным объяснением является трагическое стечение нескольких обстоятельств. При сварочных работах, когда складские работники пытались заделать отверстия в одном из складов, были нарушены правила безопасности, и от искры загорелись хранившиеся неподалеку петарды. От разлетающейся во все стороны пиротехники взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, ненадлежащим образом хранившиеся на складе с 2014 года.