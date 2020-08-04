Бейрут взорвала селитра Гречушкина главная тема
Взрыв в бейрутском морском порту, случившийся вечером 4 августа, нанес колоссальный ущерб не только столице Ливана и его прибрежной инфраструктуре. Государство, и без того находившееся в тяжелейшем экономическом положении, оказалось на грани выживания. В своем коротком телевизионном обращении премьер-министр Хассан Диаб обратился за помощью ко всем странам и друзьям Ливана со словами: «Мы являемся свидетелями настоящей катастрофы».
Ливан пережил тяжелейшую гражданскую войну, в нем по-прежнему очень остры межэтнические и межконфессиональные конфликты, экономика в упадке. С начала года инфляция достигла почти 60%, а национальная валюта упала к доллару на 80%, треть населения без работы. Страна граничит с неблагополучной Сирией, откуда текут массы беженцев, а входящая в руководство Ливана «Хизболла» - враг соседнего Израиля.
Через Ливан Ираном осуществляются поставки оружия своим вооруженным группировкам на Ближнем Востоке. Поэтому несложно понять, почему одной из версий случившегося предполагали либо детонацию боевой взрывчатки, либо ее подрыв диверсионными методами или с помощью ракетного удара. О предполагаемом взрыве бомбы на брифинге в Белом доме заявил и президент США Дональд Трамп. Какие политические и военные последствия для региона могли бы последовать, подтвердись этот вариант, страшно себе представить.
Однако на данный момент основным объяснением является трагическое стечение нескольких обстоятельств. При сварочных работах, когда складские работники пытались заделать отверстия в одном из складов, были нарушены правила безопасности, и от искры загорелись хранившиеся неподалеку петарды. От разлетающейся во все стороны пиротехники взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, ненадлежащим образом хранившиеся на складе с 2014 года.
Для сравнения, при теракте 19 апреля 1995 года в Оклахоме злоумышленник взорвал от 3 до 4 тонн аммиачной селитры. Тогда погибло 168 человек, здания были разрушены в радиусе 4,5 километров, ущерб составил больше 650 миллионов долларов. Общие потери от взрыва в Бейруте, очевидно, будут многократно больше. Многие очевидцы сравнивают случившееся со взрывом ядерной бомбы.
Взрывоопасное вещество, которое используют как удобрение, было конфисковано в сентябре 2014 года с судна Rhosus, принадлежавшего российскому бизнесмену Игорю Гречушкину, проживавшему на Кипре. Судно сломалось в ходе рейса из Грузии в Африку, ремонтировалось в порту Бейрута, но стоимость ремонта показалась Гречушкину непосильной, и ему оказалось дешевле бросить и Rhosus, и груз на его борту. С тех пор селитра хранилась в порту, пока не случилась беда.
Информация о погибших и раненых постоянно меняется, поскольку не прекращаются спасательные работы по поиску людей в завалах. Из пострадавших многие получили ранения от разлетавшихся стекол, которые нигде в Бейруте не остались целыми. О мощности взрыва говорит то, что его ощутили как землетрясение на Кипре, в 250 километрах.
Бейрутский морской порт фактически прекратил свое существование, и это трагедия для страны, которая большую часть продуктов и товаров завозила по морю. В частности, разрушенными оказались склады с основными запасами пшеницы. При огромном наплыве раненых больницы остались без медикаментов и материалов, которые также уничтожены при взрыве в порту. Большое количество людей лишилось жилья, а в двухмиллионном Бейруте живет почти половина населения страны. Очевидно, помимо общего спасения от коронавируса, миру предстоит теперь новая задача: спасение Ливана.