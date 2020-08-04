Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с посещением пляжей.

Как сообщает haqqin.az, министерство отмечает важность соблюдения ряда правил безопасности.

Для защиты от коронавируса на пляжах, за исключением членов семей, расстояние между людьми должно быть 2 м, минимальное расстояние между зонтами 4 м; в закрытых помещениях использование медицинских масок обязательно, а на открытой территории и там, где нет контакта с водой, следует по возможности пользоваться медицинскими масками; при наличии температуры, сухого кашля и других признаков, присущих инфицированию COVID-19 следует немедленно обращаться в медпункт!

На пляжах запрещается купаться на непредусмотренных для этого территориях, заплывать за зону купания, входить в море в ветряную погоду, ночевать на пляже, находиться на пляже в нетрезвом состоянии, ловить рыбу на пляже, оставлять детей без присмотра на пляже, игнорировать требования спасателей.

Опасно находиться постоянно под палящим солнцем.