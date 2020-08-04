Милли Меджлис Азербайджана на сегодняшнем внеочередном заседании принял в первом чтении изменения в государственный бюджет на 2020 год, предложенные Министерством финансов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно поправкам, доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год составят 24 млрд 124 млн манатов, расходы - 27 млрд 492,2 млн манатов.

Доходы госбюджета в результате пересмотра бюджета рассчитаны из цены на нефть в $35 за баррель (ранее - $55 за баррель).

В структуре доходов 13 млрд 990 млн манатов, или 58% планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора, 10 млрд 134 млн манатов (42%) - от ненефтяного сектора.