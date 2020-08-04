Самир Шарифов: «Никто не может сказать, как долго продлится пандемия»
«На совещании Кабинета министров президент Ильхам Алиев выдвинул новые требования к правительству», - заявил сегодня министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса, сообщает haqqin.az.
Министр отметил, что одной из проблем, связанных с социально-экономической сферой, является неопределенность ситуации.
«Сегодня никто не может предсказать, как долго продлится болезнь и как она повлияет на образ жизни людей. Правительство считает, что в экономике должны быть созданы гибкие финансовые буферы для предотвращения потенциальных угроз. Поправки в бюджет были приняты, учитывая то, чтобы растущие расходы в нашей стране не наносили ущерба макроэкономической стабильности», - сказал министр финансов.