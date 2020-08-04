Спасатель: селитра в Бейруте могла взорваться из-за самодетонации

Самодетонация аммиачной селитры могла стать причиной мощного взрыва в Бейруте, ответственность за катастрофу лежит на людях, не знавших о ее опасных свойствах, считает бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.

"Когда большие массы взрывоопасного материала, той же селитры, где-то долго хранятся, то не исключен взрыв, поскольку они способны к самовоспламенению и взрыву. У веществ такого класса есть свойство - "агломерация", слипание. И без видимых причин агломерированная масса взрывается", - заявил Гофштейн РИА Новости.

По его мнению, характерной чертой таких событий является "невежество и безответственность": "Люди хранят селитру или подобные соединения, но не знают о ее опасных свойствах".