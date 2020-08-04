Израиль предложил помощь Ливану. Бейрут отказался

После разрушительных взрывов в порту Бейрута больница на севере Израиля предложила помощь в лечении пострадавших. Директор расположенного в Нагарии Медицинского центра Галилеи Масад Бархум заявил, что в его больнице будут лечить каждого поступившего и выпустят домой здоровым, сообщает Deutsche Welle.

Ранее правительство Израиля, у которого нет дипломатических отношений с Ливаном, предложило соседней стране помощь по международным каналам. Израильский президент Реувен Ривлин выразил ливанцам соболезнования в Twitter. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил главе Совета национальной безопасности Меиру Бен-Шабату обсудить со спецкоординатором ООН по ближневосточному процессу Николаем Младеновым пути оказания Ливану дополнительной помощи.

Ливан, однако, отверг поддержку со стороны Израиля. Представители правительства в Бейруте заявили, что "не принимают никакой помощи от враждебного государства".

Официально обе ближневосточные страны находятся в состоянии войны. Ливанцам запрещены любые контакты с Израилем.