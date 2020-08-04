Самир Шарифов о снижении доходов Госнефтефонда

Прогнозируется снижение доходов Госнефтефонда Азербайджана (SOFAZ). Об этом министр финансов Самир Шарифов сказал в ходе сегодняшнего заседания парламента, на котором обсуждались изменения в госбюджет на 2020 год, сообщает haqqin.az.

Он отметил, что в госбюджет вносятся изменения для создания гибкого финансового буфера и предотвращения потенциальных угроз.

«В нынешней ситуации правительство намерено не снижать расходы, а несколько увеличить их, чтобы предотвратить негативные процессы», - сказал Самир Шарифов.