Казахстан готовится ко второй волне коронавируса

На случай второй волны коронавируса в Казахстане создается запас медикаментов на два месяца, заявили в правительстве Казахстана.

"На случай второй волны COVID-19 формируется двухмесячный запас лекарств на сумму 24 миллиарда тенге. Прорабатывается вопрос по снабжению частных аптек на период карантина 19 дефицитными препаратами, которые рынок не может покрыть самостоятельно", - сообщили премьер-министру Аскару Мамину в Минздраве, пишет Sputnik Казахстан.

Запас лекарств создается в логистическом хабе "СК-Фармация" в Нур-Султане, для обеспечения больниц и провизорных центров поставляется 91 наименование лекарственных препаратов. «В ускоренном порядке проведена закупка дополнительных лекарств для обеспечения потребностей больниц, расширен перечень лекарств, которые пациенты смогут получать бесплатно на амбулаторном уровне, с него включены парацетамол, ибупрофен, ривароксабан, дабигатран и апиксабан", - сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.