Сенсационное предложение Ричарда Хогланда: «Передать Карабах под протекторат ООН»

Отвечая на вопрос о последних боестолкновениях на товузском направлении границы, Ричард Хогланд заявил, что этот инцидент произошел не случайно, но мотивы столкновения никому неизвестны.

«Когда какая-либо сторона случайно открывает огонь, тот тут же создается коммуникация между сторонами и отмечается случайность инцидента. Но в этот раз такого не произошло», - сказал он.

Хогланд отметил, что деятельность Минской группы ОБСЕ ограничена, и она может реализовывать мероприятия, которые разрешили стороны конфликта. Американский дипломат уверен, что Минская группа не может решить конфликт без полной поддержки региональных сил.

«К сожалению, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока стороны не будут готовы заявить, что «мы готовы искать компромисс. Самое негативное влияние конфликта испытают простые граждане», - сказал он.

Хогланд также выступил с сенсационным заявлением о том, что этот вопрос необходимо передать под протекторат ООН.

«Единственным решением конфликта является передача на неопределенное время Нагорного Карабаха под протекторат ООН. Возможно, через несколько лет, когда страсти немного поутихнут, люди с обеих сторон скажут «Мы хотим такого-то будущего под руководством ООН». Это мое личное мнение, к которому я пришел после того, как стал сопредседателем», - сказал Хогланд.

По его словам, общины и диаспоры по всему миру иногда даже выступают с более жестких позиций, чем их правительства. Он сказал, что столкновения между членами азербайджанской и армянской диаспор в Лос-Анджелесе, в Москве и в других городах, доказывают это.

«Все это, в некотором смысле, превратило конфликт в международную проблему», - сказал Ричард Хогланд.

Напомним, что 12 июля вследствие провокации армянской стороны на азербайджано-армянской государственной границе начались бои, в ходе которых обе стороны понесли потери.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили 13 июля с заявлением о нарушении режима прекращения огня на азербайджано-армянской границе. В заявлении они призвали стороны возобновить переговоры как можно скорее.