Ущерб от взрыва в Бейруте оценили до $5 млрд

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту, прогремевшего во вторник, в $3-5 млрд. Об этом сообщает местный телеканал LBC.

Аббуд также заявил о гибели 10 пожарных, направленных на место инцидента, и отметил, что жители города, оставшиеся без крова, могут исчисляться сотнями, передает ТАСС.

Согласно последним данным, в результате взрыва в районе порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана погибли более 100 человек, свыше 4 тысяч пострадали. В стране объявлен траур. В Бейруте, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения.