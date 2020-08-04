Сахиль Бабаев: Пенсионные выплаты в этом году превысили прошлогодние на сотни миллионов

Усиление социальной защиты населения стоит в центре политики главы государства. За первую половину этого года населению выплачено на 450 миллионов манатов больше, чем за тот же период прошлого года. Как сообщает haqqin.az, об этом на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждений поправок в бюджет Азербайджана сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

"По итогам первого первого полугодия 2020 года выплаты по пенсиям за возраст достигли 307 манатов, за потерю главы семьи - до 308 манатов. Азербайджан на первом месте среди стран СНГ по размеру пенсионных выплат с точки зрения покупательной способности", - сказал министр Бабаев.

Он отметил, что доходы и расходы Госфонда социальной защиты при Минтруда прогнозируются на одинаковом уровне - 4784,7 миллиона манатов, это на 40,8 миллиона манатов, или 0,8 процента ниже текущего прогноза. "Сокращение в основном произошло за счет оптимизации расходов, усиления контроля и прозрачности в подсчете трудовых пенсий и социальных пособий", - сказал министр.