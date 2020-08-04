Саудовская Аравия открыла границы

Пограничные переходы на границе Саудовской Аравии с Кувейтом, Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами возобновили работу после месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса, сообщает NEWSru.co.il.

Возобновлено в полном объеме грузовое сообщение между Саудовской Аравией и другими странами, входящими в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

За последние сутки в Саудовской Аравии выявлено 1 342 новых инфицированных. Общее их число составило 243 688 человек. 2 894 человека скончались, 35 из них умерли 4 августа.