Ученые создают вакцину от COVID-19 при помощи шелкопрядов

В Японии ученые создают вакцину от коронавируса при помощи шелковичных червей, личинки которых выделяют белок, рассказал профессор Университета Кюсю Такахиро Кусакабэ, передает РИА Новости.

«С помощью шелкопряда мы создаем искусственный спайковый протеин, чрезвычайно похожий при этом на белок нового типа коронавируса, но внутри него не содержится вирус, поэтому он безвреден», — сказал профессор.

Отмечается, что вакцину можно будет получить в виде инъекции или съев личинку шелкопряда, что распространено в азиатских странах.

Кусакабэ подчеркнул, что такая вакцина будет дешевле, чем разрабатываемые в других странах.