Ильхам Алиев выделил деньги на реконструкцию дорог в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Ясамальского района города Баку, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Ясамальского района города Баку из суммы, указанной в «Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)» на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 2,65 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.