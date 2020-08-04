Какая погода ожидает нас завтра

Завтра, 6 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове будет переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, грозы. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 20-24, днем 27-31 градус тепла, в Баку ночью 22-24, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы – 758 мм ртутного столба, относительная влажность – 60-70%.

На пляжах Апшерона днем будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды составит 23-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди, град. Будет дуть местами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью 19-24, днем 30-35, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

6 августа на Апшероне ожидается температурный режим, близкий к климатической норме, что в основном благоприятно для метеозависимых людей.