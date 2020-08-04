Взрыв оставил без жилья триста тысяч бейрутцев

Мощнейший взрыв, произошедший накануне в Бейруте, нанес повреждения зданиям на половине городской территории, сказал губернатор ливанской столицы Марван Аббуд.

Как сообщает Интерфакс, Аббуд также сказал, что 300 тысяч горожан остались без крова.

По последним данным, погибли больше ста, пострадали четыре тысячи человек. Врачи просят вывозить раненых за пределы города, потому что в больницах нет свободных мест.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стала детонация 2 750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры. Она была конфискована таможенными службами в 2014 году.