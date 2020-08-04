США: постараемся до конца года отстранить Мадуро от власти

Власти США приложат максимум усилий для того, чтобы к концу года убрать с поста президента страны Николаса Мадуро и лишить его политического влияния, заявил накануне спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Без сомнений, мы надеемся, что он не переживет этот год в качестве главы государства... Мы усердно работаем над тем, чтобы так было. Что должно произойти для этого? Жители Венесуэлы должны протестовать против выборов в Национальную ассамблею, которые назначены на декабрь", – приводит слова Абрамса ТАСС.

Чиновник Госдепа полагает, что международному сообществу следует отвергнуть эти абсолютно мошеннические выборы: "Нужно больше санкций, персональных санкций. В случае с отношениями, особенно между Ираном и Венесуэлой, необходимо помешать их развитию".

Абрамс с иронией отозвался о боеспособности армии Венесуэлы, которая в настоящий момент поддерживает Мадуро, отметив, что в ней "больше генералов, чем во всем Североатлантическом блоке", передает Интерфакс.